Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cenevre'deki Türklerle bir araya geldi Açıklaması

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını bildirdi.

Göktaş, Birleşmiş Milletler "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik kapsamında, İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Güven Begeç, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Alpaslan Acarsoy ve İsviçreli yetkililerce karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğuna geçti.

Başkonsolos İpek Zeytinoğlu Özkan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, İsviçre'ye ilk yerleşen Türklerden Hatice Öztürk, Erol Şeker ve Sami Özkan'ın yanı sıra kentteki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Göktaş, "Avrupalı Türklerden" biri olarak Cenevre'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Her göçün bir hikaye barındırdığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Önemli olan yaşadığımız yerde kendi kimliğimizi muhafaza ederek bulunduğumuz çevreye uyum içinde hayatımızı sürdürmek. Ben sizleri görünce kendi hikayemi görüyorum. Ben de sizlerin bir kızıyım. Sizlerle bir arada olmaktan da hem gurur hem mutluluk duyuyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışında ataşelikler açtıklarını ifade eden Göktaş, "Zürih'te de bir aile ataşeliği açmayı planlıyoruz. Sunduğumuz sosyal hizmet modellerini buradaki vatandaşlarımıza da aktaracağız." diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri destekten dolayı İsviçre'deki Türklere teşekkürlerini iletti.

İpek Zeytinoğlu Özkan ise konuşmasında, Başkonsolosluk'ta ilk defa bir "Bakan-Vatandaş Toplantısı" düzenlendiğine vurgu yaparak, Bakan Göktaş'ı ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Cenevre Havalimanı İsviçre Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title