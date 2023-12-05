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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla, siyaset ve iş dünyasından kadınlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla, siyaset ve iş dünyasından kadınlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Göktaş'ın başkanlık ettiği heyette, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadın milletvekilleri, muhtarlar, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kamu çalışanları yer aldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıktı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, şunları yazdı:

"5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin bugün 89'uncu, Cumhuriyetimizin ise 100'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu müstesna günde siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında, hayatın her alanında bilgi ve tecrübesiyle eşsiz başarılara imza atan, açtığınız demokrasi yolunda gururla yürüyen kadınlar olarak manevi huzurunuzdayız. Zatıalilerinizin yüksek vizyonu, ileri görüşlülüğü sayesinde dünyadaki birçok devletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadını, bugün gelişmiş, modern Türkiye'nin temellerini atarak, yaşayan güçlü demokrasimizin ruhu olmuştur. Bu sayede kadınlar, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde, Cumhuriyetimizin gelecek nesillere taşınmasında, kadın erkek eşitliğinin tesis edilmesinde, demokratik yaşamın ve toplumsal adaletin güçlenmesinde öncü rol oynamıştır. Kadın görünürlüğü sanattan spora, siyasetten karar alma mekanizmalarına kadar her alanda artarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci asrında aile ve toplumun temeli kadınlar olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz." (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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