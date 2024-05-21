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Ahlat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına dair bilgiler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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