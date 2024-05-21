Ahlat'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına dair bilgiler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.