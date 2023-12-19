Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen konferansta 'Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze' konusu ele alındı. Konferansa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat'ta 'Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze' Konferansı Gerçekleştirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, desteklerinden dolayı Kaymakam Batuhan Bingöl'e ve konferansa katılanlara teşekkür etti.

Araştırmacı yazar Ramazan Kayan ise "Günümüz Müslümanlarının Sorumluluğu ve Gazze" adlı sunumunu yaptı.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.