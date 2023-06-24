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Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu. Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Alakır köyünde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum korkuya neden oldu.

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Alakır köyünde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum korkuya neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel

Fırtına Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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