Ahıska Türkü öğrenciler savaşın yarım bıraktığı eğitimlerine Türkiye'de devam ediyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek aileleriyle Elazığ'da konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü öğrenciler, devletin sunduğu imkanlarla eğitimlerine Türkiye'de devam etmekten mutlu.

Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinde yaşamlarını huzur ve güvenle sürdürüyor.

Savaş mağdurlarının barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılanırken, çocuk ve gençlerin yarım kalan eğitimlerini sürdürmesi de sağlanıyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4-6 yaş grubuna anasınıfı, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere de uzaktan eğitim imkanı sunuluyor.

Bunun yanı sıra savaş mağdurlarına yönelik Türkçe dil eğitimi ve eğitici kurslar düzenleniyor.

"Türkiye devleti savaşın içerisinden çıkarıp bizleri buraya getirdi"

7. sınıf öğrencisi Medine Sarvarova, AA muhabirine, Ukrayna'daki savaş nedeniyle hem evlerinden hem de okullarından uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Savaştan dolayı büyük sıkıntılar çektiklerini, evlerinde günlerce korku içerisinde yaşadıklarını ifade eden Sarvarova, şöyle konuştu:

"Savaş çok kötü bir şey. Üzerimizden her gün bombalar uçuyordu. Evlerimizden dışarı çıkmaya korkuyorduk. Her an bomba patlayacak sanıyorduk. Bu şekilde iki ay geçirdik. Umudumuz kesilmişti ama Türkiye devleti ve Cumhurbaşkanı sağ olsun savaşın içerisinden çıkarıp bizleri buraya getirdi. Eğitimimize burada devam ediyoruz. Bizim için bilgisayar sınıfı açıldı. Ukrayna'daki öğretmenlerimiz bize test atıyor, onları sınıfta çözüyorduk. Bu sayede 7. sınıfı bitirdim ve 8. sınıfı geçeceğim. Doktor olup insanların hayatını kurtarmak istiyorum."

"Ukrayna'daki okulumu buradan bitireceğim"

Abdullah Abdullayef ise okumayı çok istediğini ancak savaş başladıktan sonra okula gidemediği için derslerinden geri kalmaktan üzüntü duyduğunu belirtti.

Türkiye'de kendilerine sunulan uzaktan eğitim imkanı ile okuluna devam edebildiği için mutlu olduğunu anlatan Abdullayef, "Burada bilgisayarlarla eğitimimize devam ediyoruz, Ukrayna'daki okulumu burada bitireceğim. Burada anadilimizi de öğreniyoruz. Okuyup, doktor olmak istiyorum." dedi.

"Eğitimimiz çok iyi. Okuyup polis olmak istiyorum"

Aslan Karacav da eğitimini tamamladıktan sonra polis olmak istediğini ifade ederek, savaş nedeniyle okula gidemeyince bu hedefini gerçekleştiremeyeceği endişesiyle ümitsizlik yaşadığını aktardı.

Türkiye'de kendilerine sunulan eğitim imkanıyla hayalini gerçekleştirmek yolunda ümidinin arttığını dile getiren Karacav, "Bombalar düştüğü zaman evlerimiz sallanıyordu, çok korkunçtu. Uyuyamıyor, bekliyorduk, bomba düşerse kaçabilelim diye. Çok zor günler geçti. Durum böyle iken iyi haber geldi, 'Sizi Türk devleti tahliye edecek.' dediler, çok sevindik. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Eğitimimiz çok iyi. Okuyup polis olmak, devletimizi korumak istiyorum." diye konuştu.

"Yaz okulları ve kurslarımız sayesinde eğitimler devam edecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, geçici konaklama merkezine yerleştirilen 1388 Ahıska Türkü'nün Valilik koordinesinde barınma ve yaşamsal ihtiyaçları karşılanırken, çocuk ve gençlerin eğitimi için de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yiğit, tahliyeler başladığı andan itibaren hızlı bir şekilde özellikle okul öncesi çocuklar için anasınıfları oluşturmaya başladıklarını belirten Yiğit, 5 anasınıfında eğitimin sürdüğünü ifade etti.

Öğrencilerin öğretmenleriyle günlük yaşamlarına devam ettiğini dile getiren Yiğit, ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite çağında öğrencilerin olduğunu aktardı.

Yiğit, bu öğrenciler için ülkelerindeki eğitimden geri kalmamaları için uzaktan eğitim ortamı oluşturulduğunu anlatarak, "Ülkelerindeki online eğitimlere katılıp, eğitimlerini devam ettiriyorlar. Dün itibarıyla iki öğrencimiz okullarından mezuniyetlerini aldı. Bunu görmek bizleri de son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Yiğit, üniversite öğrenimi görmek isteyen gençlerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) hazırlanabilmeleri için Türkçe eğitim desteği de verdiklerini belirterek, çeşitli etkinliklerle de öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'deki vatandaşlara sağladığı imkanlardan Ahıska Türklerinin de faydalandırılmasını hedeflediklerini aktaran Yiğit, "Yaz okulları ve kurslarımız sayesinde vereceğimiz eğitimler devam edecek." dedi.

Yiğit, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra savaşın etkilediği Ahıska Türklerine psikososyal destek çalışmaları da yürüttüklerini, bu kapsamda da şu ana kadar 245 çocuk ve genç ile 200 civarında yetişkine destek sağladıklarını kaydetti.