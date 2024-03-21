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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencilerine Ücretsiz İftar Veriyor

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bünyesinde eğitim gören öğrencilere ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar veriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ramazan ayı boyunca üniversitenin yerleşkesindeki merkezi yemekhanede öğrenciler için iftar yemeği çıkarılıyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Genişel ve Uslu öğrencilerin kaplarına yemek doldurup, onlarla sohbet etti.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.

İftarın aynı zamanda toplumun bir araya gelerek birlikte vakit geçirdiği özel bir zaman dilimi olduğunu belirten Karabulut, "İftar sofraları bereketin bir simgesidir. İftar sofralarında paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini hiçbir zaman unutmayalım. İftar sofraları birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektedir." dedi.

Karabulut, desteklerinden dolayı İbrahim Çeçen Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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