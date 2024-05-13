Ağrı'da yaralı baykuş tedavi altına alındı
Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı bulunan bir baykuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ağrı'da jandarma ekiplerince doğada yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il merkezine bağlı Aşkale köyünde gerçekleştirdikleri devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir baykuşa rastladı.
Yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.