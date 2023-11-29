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Ağrı'da sigara kartonlarında metamfetamin ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonlarının içerisine gizlenmiş 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt ilçesi kırsalında sigara kartonları içerisine gizlenmiş şekilde 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Güvenlik Uyuşturucu Güncel Haberler

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