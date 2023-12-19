Ağrı'da kurumaya bırakılan kıyafetler dondu
Ağrı'yı etkisi altına alan soğuklar nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırlar dondu, evler buz sarkıtlarının altında kaldı.
Ağrı buz kesti: Kurumaya bırakılan kıyafetler dondu
AĞRI - Ağrı'yı etkisi altına alan soğuklar nedeniyle kuruması için ipe serilen çamaşırlar dondu, evler buz sarkıtlarının altında kaldı.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süredir etkisini hissettiren soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Kentte yaşayan vatandaşların kuruması için evlerinin bahçesinde bulan ipe sardıkları çamaşırlar, soğuklar nedeniyle dondu. Evlerin çatı ve pencerelerinde buz sarkıtları oluştu.