Ağrı'da 2 köyü sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ağrı'da 2 köyü sel vurduAĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerini sel vurdu.
Ağrı'da 2 köyü sel vurdu
AĞRI Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerini sel vurdu.
Sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı köy arazilerini ve köy hanelerini sel bastı. Sel baskınına çaresiz kalan köylüler yetkililerden ve yardım severlerden destek istediler.
İhlas Haber Ajansı / Güncel