(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Birbirimizi yenmekle geçirdiğimiz yılların sonunda enflasyonu yenememişsek, yoksulluğu bitirememişsek, çocuklarımızın işsizliğine çare bulamamışsak dönüp bir muhasebe yapmak zorundayız. Artık birbirimize değil, memleketimizin sorunlarına karşı mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"25 yıldır Ak Parti'ye oy veren kardeşlerime, 57 yıldır Ülkücü Hareket'in, üç hilalinin arkasında dimdik duran ülküdaşlarıma, Cumhuriyetimizin değerlerine inanarak CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu memleket için kaygılanan bütün milletimize sesleniyorum. Biz sizden geçmişinizi inkar etmenizi, yıllarca taşıdığınız rozetleri çıkarmanızı, inandığınız değerlerden vazgeçmenizi istemiyoruz. Siz o rozetleri yakanıza bir makam, bir mevki, bir menfaat için takmadınız. Güçlü bir Türkiye hayaliyle taktınız. Devletimiz güçlü olsun, milletimiz huzurlu olsun, çocuklarımız bizden daha güzel bir memlekette yaşasın diye yıllarca emek verdiniz. Partilerinizin arkasında durdunuz. Seçimlerde koşturdunuz. Umut ettiniz, sabrettiniz, destek verdiniz. Her defasında memleketimiz daha iyi olsun istediniz. Bugün o umutlarınızın karşılığını bulamamış olabilirsiniz. Partileriniz verdiğiniz desteğin hakkını teslim edememiş olabilir. Ama bu, sizin yıllarca taşıdığınız inancın, verdiğiniz emeğin, kurduğunuz hayallerin kıymetini azaltmaz.

Rozetinizi çıkarmadan gelin. AK Parti rozetinizle gelin, üç hilalinizle gelin, CHP rozetinizle gelin. Hatta partinizde kalın, oyunuzu bize verin. Bizim kimsenin geçmişiyle, siyasi aidiyetiyle, yıllarca gönül verdiği partisiyle bir hesabımız yok. Bizim hesabımız memleketin yarınıyladır. Bizim yakamızda hepsinden önce ay yıldızlı al bayrağımız var. Particilik uğruna kaybettiğimiz her günü ziyan sayıyoruz. Birbirimizi yenmekle geçirdiğimiz yılların sonunda enflasyonu yenememişsek, yoksulluğu bitirememişsek, çocuklarımızın işsizliğine çare bulamamışsak dönüp bir muhasebe yapmak zorundayız. Artık birbirimize değil, memleketimizin sorunlarına karşı mücadele edeceğiz. Biz bir partinin diğerine üstün gelmesinden, bir siyasi kadronun diğerinin yerini almasından daha büyük bir işe talibiz. Milletimizin yeniden huzur bulmasına, devletimizin yeniden adaletle ve liyakatle yönetilmesine, çocuklarımızın geleceklerini başka memleketlerde aramak zorunda kalmayacağı bir Türkiye'ye talibiz."

Kaynak: ANKA