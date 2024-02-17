Ağaçören Göynük köyü muhtarı Ferhat Yıldırım üçüncü dönem için aday oldu

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 20 hanede 44 seçmeni bulunan Göynük köyünün muhtarı Ferhat Yıldırım, üçüncü dönem için yeniden aday oldu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köyün sakinleri, 1985'ten sonra büyükşehirlere ve yurt dışına göç etti.

Kışın 10 hanede 25 kişinin bulunduğu, yazın ise 20 hanede yaşamın olduğu Göynük'te 2014'te muhtar seçilen 51 yaşındaki Yıldırım, üçüncü dönemde de köyüne hizmet etmek için aday oldu.

"Seçime yönelik özel bir çalışma yürütmüyorum"

Yine köydeki tek muhtar adayı olan Yıldırım, AA muhabirine, görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Hiç kimseyle sorununun bulunmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk dönemde 45 seçmenin oyunu almıştım. 2019'da da ikinci dönem yine tek adaydım, 56 seçmenin oyunu alarak seçildim. Kısmet olursa üçüncü dönem için de çalışmalara başladık. Küçük bir köy olduğumuz için sürekli seçmenlerimizle iç içeyiz. Seçimle alakalı özel bir çalışma yürütmüyorum. Köyümüze, güzel çalışmalarımız da oldu. Cami imamının lojmanı yoktu. Şu anda bitmek üzere. Mezarlığımızın kenarına duvar yapılacak. Yeni dönemde bu işleri takip edeceğim."

"Tek aday olduğum için avantajı oluyor"

Muhtarlık döneminde köye içme suyu getirilmesi ve parke taşı döşenmesi gibi birçok işe imza attığını vurgulayan Yıldırım, "Valimize ve kaymakamımıza köyümüzün eksiklerini iletiyoruz. Onlar da sağ olsun isteklerimize olumlu dönüşler yapıyor." dedi.

Yıldırım, diğer dönemlerde de aday olabileceğini belirterek, "Köy dışındaki seçmenlerle de sürekli irtibattayım. Oy için tüm köylülerimiz gelecek. Seçmenimiz az olduğu için seçim çok kolay oluyor. Tek aday olduğum için avantajı oluyor. Köyümüzün yararına çalışmalar için her zaman taşın altına elimizi koyuyoruz." ifadelerini kullandı.