Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan ziyaretler - Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bazı kurumlara ve ilçelere ziyaretlerde bulundu.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Yiğitbaşı, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Şuhut ve Çobanlar ilçelerine ziyaretlerde bulunan Yiğitbaşı, kaymakamlık, belediye başkanlığı ile kadın kültür evleri ve kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.