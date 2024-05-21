Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti