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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45) Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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