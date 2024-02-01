Afyonkarahisar'da Sahte Gıda Ürünleri Satışı Yapan Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin aracında sahte olduğu değerlendirilen 1120 litre zeytinyağı, 970 kilogram domates salçası ve farklı gramajlarda gıda ürünleri ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte gıda ürünleri satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede N.B'nin (45) sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda durdurduğu şüpheli N.B'nin aracında sahte olduğu değerlendirilen 1120 litre zeytinyağı, 970 kilogram domates salçası ve farklı gramajlarda gıda ürünleri ele geçirildi.
Araçtaki ürünlere el koyan ekipler, şüpheli hakkında adli işlem uyguladı.