Afyonkarahisar'da Ramazan Etkinlikleri
Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ramazan etkinlikleri için iftar çadırı ve stantlar kuruldu. Vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinledi, dua etti ve çeşitli gösteriler izledi. Etkinlikler ramazan ayı boyunca devam edecek.
Afyonkarahisar'da ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Zafer Meydanı'nda gerçekleşen ramazan etkinlikleri için iftar çadırı ve stantlar kuruldu.
Burada orucunu açan vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinledi, dua etti.
İftardan sonra müzik dinletisiyle başlayan etkinlilerde sema gösterisi, Hacivat ve Karagöz oyunu, Nasreddin Hoca gösterisi yapıldı.
Aileler ve çocukların keyifli vakit geçirdiği etkinlikler, ramazan ayı boyunca devam edecek.