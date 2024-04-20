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Afyonkarahisar'da Midibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen İscehisar Belediyesine ait midibüs, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ankara Susuz AFAD Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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