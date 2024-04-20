Afyonkarahisar'da Midibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen İscehisar Belediyesine ait midibüs, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.