Üç kız kardeş, babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisiyle yurt dışına açılmak istiyor

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan 3 kız kardeş, 10 yıl önce babalarından devraldıkları süt ürünleri tesisiyle ihracatçı olmak için çalışıyor.

Neriman Ölmez, Berna Nur Fil ve Tuğba Karataş, babaları Semai Karataş'ın 1994'te Camikebir Mahallesi'nde kurduğu süt ürünleri tesisinin yönetimini üstlendi.

Tesiste aralarında iş bölümü yapan kız kardeşler, devlet teşviki ve öz sermayeleriyle teknolojik ve modernizasyon yatırımları gerçekleştirdi.

Pazarlama ağını Afyonkarahisar'ın dışına taşıyan firma, şimdi 5 bin metrekare kapalı alanda 100 kişiyi istihdam ediyor.

"Süt ürünleri üretimimizi 20-30 tondan 50-60 tona çıkardık"

İşletmenin üretimiyle ilgilenen gıda mühendisi Neriman Ölmez, AA muhabirine, kız kardeşleriyle bir tesisi yönetmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sorumluluklarının farkında olduğunu dile getiren Ölmez, şöyle konuştu:

"Babamın hayaliyle kurulmuş bu tesis, şimdi bizimle ilerliyor, büyüyor ve gelişiyor. Üniversitede gıda mühendisliğini tercih etmemdeki amaç da babama destek olmak ve işimizi daha iyi yerlere getirmekti. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Peynir, yoğurt ve ayran ürünlerimiz vardı. Bunların arasına yöresel ürünler kattık. Süt ürünleri üretimimizi 20-30 tondan 50-60 tona çıkardık. Son günlerde daha çok kaşar peynir üzerinde çalışıyoruz."

Ölmez, besi çiftliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla tesisin çatısına kurdukları güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriklerini ürettiklerini vurguladı.

"Yurt dışına açılma hayallerimiz ve planlarımız var"

İşletmenin pazarlama ve satışıyla ilgilenen kardeşlerden Berna Nur Fil de tesiste 30'u kadın 100 personelin üretimde çalıştığını dile getirdi.

Isparta ile Denizli'nin bazı yerleşim yerlerindeki hayvan yetiştiricilerinden süt topladıklarını belirten Fil, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarla ilerleyen sürecimiz oldukça güzel, yaptığımız işten de keyif alıyoruz. Şu anda 10 ilde ve bu illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteriyoruz. Bunların en başında Ankara, İstanbul, Bursa, Denizli ve Afyonkarahisar geliyor. Tesisimizi büyütmeye çalışıyoruz. Zaten yeni ürünler gün geçtikçe üzerine ekleniyor. Bunun dışında yurt dışına açılma hayallerimiz ve planlarımız var. Çünkü ürünlerimize güveniyoruz."

İşletmenin muhasebe ve finansıyla ilgilenen Tuğba Karataş da kız kardeşleriyle beraber hareket etmeyi çok önemsediğini dile getirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ise üç kız kardeşin yönettiği ve hedeflerini büyüten tesise hibe desteği sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.