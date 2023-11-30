Afyonkarahisar Belediyesi Bedesten Kavşağı Projesini Tamamladı

Afyonkarahisar Belediyesinin vizyon projelerinden birisi olan Bedesten Kavşağı projesi tamamlandı. Uzun Çarşı yatırımı ardından şehrin tarihini yansıtan ve ticaretin yoğun olduğu güzergahlardan biri olan Bedesten Çarşısı'na trafiği rahatlatacak şekilde modern mimariye uygun kavşak yapıldı.

Daha önce var olan kavşak Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. Süs havuzları, oturma bankları ve kış bitkileri ile donatılan Bedesten Kavşağı ışıklandırma çalışması ile de bütünlük sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek projenin detaylarını Bedesten esnafı ile de paylaşmış, esnafların beğenisini kazanan projenin yapımını başlatmıştı. Kısa sürede ekiplerimizin hummalı çalışmaları ardından tamamlanan kavşakta şehrimizin simgelerinden Kadınanalar figürü de yerini aldı.

Afyonkarahisar'ı modern dokunuşlar ile marka şehir haline getiren Başkanımız Mehmet Zeybek vizyon eserlerden biri olan Bedesten Kavşağında incelemelerde bulundu. Bedesten Kavşağı'nda çalışmaların bittiğini aktaran Başkan Zeybek açıklamasında; "Afyonkarahisar'ımızın ilk içme suyu şebekesini Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Alaeddin Keykubad'ın kızları getirmişti. Kadınanalar olarak anılıyorlar. Bu anlayışı sembolize eden kadınanalar figürünü de Bedesten Kavşağı'na getirdik. Bu tarihi dokuyu zenginleştirmiş olduk. Afyonkarahisar'ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR