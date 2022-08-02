Afyon haberi: Bolvadin'den kısa kısa Afyon haberine göre Bolvadin'de polis ekipleri tescilsiz motosiklet denetimi yaptı. Bolvadin'de polis ekipleri tescilsiz motosiklet denetimi yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde tescilsiz, plakasız ve abartı egzozu takılı 27 motosikleti trafikten men etti. Bolvadin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Bolvadin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, İhsaniye Mahallesi'nde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.E'yi yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Güncel Haberler

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