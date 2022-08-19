Afyon haberi... Afyonkarahisar'da ayağına çuval dolanan güvercin vatandaşlarca kurtarıldı Güncel Haberler Afyon haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağına dolanan çuvaldan kurtarılan güvercin doğaya salındı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağına dolanan çuvaldan kurtarılan güvercin doğaya salındı. İstasyon Mahallesi'ndeki bir ATM önüne ayağına çuval dolanmış güvercin düştü. Yola çıkan güvercinin zor durumda olduğunu fark eden bankanın güvenlik görevlisi Bahtiyar Kartun, kuşu bölgedeki esnaf Barış İlhan'ın dükkanı götürdü. Kartun ile İlhan, güvercinin ayağına dolanan çuvalı keserek çıkardı. Güvercin, doğaya bırakıldı. Kartun, gazetecilere, ATM'nin önüne ayağına dolanan çuvalla düşen güvercinin yola doğru çıkması üzerine ezilmemesi için yakaladığını belirterek, esnaf arkadaşıyla kuşun ayağındaki çuvalı keserek doğaya bıraktıklarını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar ATM Güncel Haberler

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