Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak için futbol turnuvası

SURİYE'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2018'de şehit olan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) paramedik personel Burak Tatar (23) anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Genç Sağlık Sendikası'nın (GSS) 81 ilde düzenlediği turnuvada Kars ve Erzurum futbol takımları halı sahada karşılaştı. Sahaya çıkan sendika üyeleri, ilk olarak Tatar ile tüm şehitlere dua edip, saygı duruşunda bulundu. Çekişmeli geçen maçı, Kars ekibi 8-5 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi. Genç Sağlık Sendikası Kars Şube Başkanı Hüseyin Erginyürek, beraber göreve gittiği ekip arkadaşı Burak Tatar'ın şehit haberi ile büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

'TATAR KARDEŞİMİZİN AİLESİNİ DE AĞIRLAYACAĞIZ'

Erginyürek, Şehit Tatar'ın isminin yaşatılması için GSS Genel Başkanı Osman Kaya öncülüğünde, bir organizasyon tertip ettiklerini belirterek, "Futbol turnuvası, 81 ilde eleme usulü olarak gerçekleştiriliyor. Final ise 11 Ocak Sağlıkçılar Günü'nde Ankara'da oynanacak. Şehit paramedik Burak Tatar kardeşimizin ailesini de o gün ağırlayacağız ve şampiyon ilin kupasını verecek. Sosyal sendikacılık anlayışı ile bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Yakın zamanda trafik kazasında hayatını kaybeden ve ismini Hatay şubemize verdiğimiz Hatay İl Başkan Yardımcımız Muhammed Adak adına da kadın üyelerimiz için bir voleybol turnuvası düzenleyeceğiz" dedi.

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

?Hülya-Yahya Tatar çiftinin 3 çocuğundan Burak Tatar, 2013'te sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra memleketi Erzurum'un Narman ilçesinde göreve başladı. Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 2016'da mezun olduktan sonra UMKE'de göreve başlayan Tatar, hem Mardin Nusaybin'de hem de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gönüllü olarak çalıştı. Son olarak Afrin'de gönüllü olarak yer alan Burak Tatar, 2018'de teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.