Afrika Kalkınma Bankası'nın Yeni Başkanı Sidi Ould Tah Oldu

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Grubu'nun başkanlığına eski Moritanya Maliye Bakanı Sidi Ould Tah seçildi.

AfDB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bankanın yıllık toplantısı, Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'da düzenlendi.

Toplantıda Tah, bankanın en üst karar organı olan ve 81 bölgesel ve bölge dışı üye ülkenin maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarından oluşan Guvernörler Kurulu tarafından AfDB Grubu Başkanı seçildi.

Daha önce Moritanya Maliye Bakanı olarak görev yapan, çok taraflı kurumlarda üst düzey görevlerde bulunan Tah, 2015'ten bu yana Afrika'daki Arap Ekonomik Kalkınma Bankasının başkanlığını yürütüyordu.

Tah, Başkan Akinwumi Adesina'nın ikinci beş yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından, 1 Eylül'de görevi resmen devralacak.

1964 yılında kurulan Afrika Kalkınma Bankası Grubu, Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonu'ndan oluşuyor.

Banka, Afrika genelinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve yoksulluğu azaltmayı amaçlıyor.

54 Afrikalı ve 27 Afrikalı olmayan ülke, bankanın hissedarları arasında yer alıyor.