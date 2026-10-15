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Afrika Enerji Haftası 2026, Cape Town'da 10 bini aşkın kişiyi ağırladı

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Afrika Enerji Haftası 2026, Cape Town'da 10 bini aşkın kişiyi ağırladı
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Afrika Enerji Haftası 2026, Cape Town'da kamu ve özel sektörden enerji temsilcilerini buluşturdu. Etkinliğe 10 bini aşkın kişi katılırken OPEC, Afrika'nın 2050'ye kadar rafineri sektöründe en az 125 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen Afrika Enerji Haftası 2026, kıtanın enerji sektöründeki kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde (CTICC) 12-16 Ekim'de yapılan etkinlik, bu yıl "Afrika'nın enerji kaynaklarına yatırım: Uygun fiyatlı ve bol enerji arzının artırılması" temasıyla düzenleniyor.

Organizatör Afrika Enerji Odası (AEC) yetkililerinden edinilen bilgiye göre etkinliğe, Güney Afrika, Angola, Nijerya ve Senegal başta olmak üzere çok sayıda ülkeden kamu ve özel sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 10 bini aşkın kişi katıldı.

ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies ve SLB gibi küresel enerji şirketlerinin de yer aldığı organizasyon kapsamında konferanslar, paneller ve iş görüşmelerinin yanı sıra enerji teknolojilerinin tanıtıldığı fuar düzenleniyor.

"Enerji kaynakları sorumlu biçimde geliştirilmeli"

Güney Afrika Maden ve Petrol Kaynakları Bakan Yardımcısı Phumzile Mgcina, etkinlikte yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarını etkilediğini ve Afrika ülkelerinin enerji güvenliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Mgcina, Güney Afrika'nın rafine petrol ürünleri ihtiyacının yüzde 60'ını ithalatla karşıladığına dikkati çekerek, kıtada rafineri yatırımlarının ve bölgesel işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Afrika'nın ekonomik kalkınma ile çevresel sorumluluk arasında seçim yapmak zorunda olmadığını vurgulayan Mgcina, "Enerji kaynakları sorumlu biçimde geliştirilmeli." dedi.

2050'ye kadar 125 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı

Konferansta konuşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Enerji Araştırmaları Dairesi Başkanı Abderrezak Benyoucef, Afrika'nın 2050'ye kadar rafineri sektöründe en az 125 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında yatırımcılara tanıtılan 15 petrol, doğal gaz ve elektrik projesi için toplam 16 milyar doların üzerinde finansman arandığı açıklandı.

Kaynak: AA
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