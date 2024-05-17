Afrika CEO Forumu: Afrika'da iş imkanları ve uluslararası rekabet tartışıldı

Afrika'da iş imkanlarını artırmak, ticaret ve uluslararası rekabeti geliştirmek amacıyla düzenlenen Africa CEO Forumu sona erdi.

Ruanda'nın ev sahipliğinde başkent Kigali'de dün başlayan forumun kapanışında konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Afrika ülkelerinin çözmesi gereken sorunları olduğuna dikkati çekti.

Kagame, "Özellikle Afrika'yı pek çok şeyden mahrum bırakan, kıtamızın kaynaklarını sömüren, kaynaklarımızı Afrikalıların faydasına kullanmak yerine kıta dışına çıkaran bir tarihimiz var. Tüm bunlarla birlikte tarihimizde geçmişte yaşanan acılardan ve farklı trajedilerden kaçınmamız ve mağduriyet duygusunu çok geride bırakmamız gerekiyor. Geçmişin kurbanı olduğumuz gerçeğinin tuzağına düşemeyiz." ifadesini kullandı.

Afrika'nın doğal kaynakları ve insan kaynağına dikkati çeken Kagame, Afrikalıların olmaması gereken bir yoksulluğu yaşadığını belirtti.

Kagame, "Kıtamızda hala yapacak çok işimiz var ve birbirimizi suçlamamız ya da parmakla göstermemiz işimize yaramaz. Artık gerçek şu ki biz sadece anı yakalayıp halkımıza ve dolayısıyla tüm Afrika'ya fayda sağlamak için yapmamız gerekeni yapmalıyız." dedi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, liderliğin aileden başladığına işaret ederek, hızlı ve doğru karar alma mekanizmaları kurulması gerektiğini vurguladı.

Çin'i örnek gösteren Ruto, bu ülkenin hızlı karar alma mekanizmasıyla kısa süre içinde dünyanın önde gelen ekonomisi haline geldiğini hatırlattı.

Ruto, "Ben bir karar almak istediğimde etrafımdakiler bana seçimi hatırlıyor. Ben yeniden seçilmek için seçilmedim, ben ülkemi dönüştürmek için seçildim." diye konuştu.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Afrika'nın daha çok olumsuz imajlarla temsil edildiğini belirterek, güvenlik sorunlarının çözülmemesi ve terör saldırılarının kıtayı halen olumsuz etkilediğini kaydetti.

Nyusi, güvenlik sorunlarının çözümü için en iyi silahlardan birinin diyalog olduğunun altını çizerek, bu noktada işbirliği çağrısı yaptı.

Africa CEO Forumu

Africa CEO Forumu, bu yıl Kigali'de düzenlendi. Ruanda daha önce 2019'da foruma ev sahipliği yapmıştı.

Afrika'nın ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen devlet başkanlarının yanı sıra 3 bine yakın iş insanı, bankacı, yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve bakan, iki gün boyunca düzenlenen panel ve oturumlarda kıtanın geleceğini tartıştı.

Forumda, yapay zeka ve iş dünyası işbirliği, dijital dönüşüm, kalıtsal sorunlara çözümler, ticarette sınırların kaldırılması ve sınır ticaretinin artırılması gibi başlıklarda farklı konular konuşuldu.