Afganistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilk "İstişare Toplantısı" yapıldı

Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan temsilcilerinin katıldığı toplantıda ekonomik işbirliği, ticaret ve bölgesel konuların güçlendirilmesi hedeflendi.

Afganistan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilk "İstişare Toplantısı" başkent Kabil'de gerçekleştirildi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan öncülüğünde düzenlenen toplantıya Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Açıklamada, bu toplantılar aracılığıyla Afganistan ile Orta Asya ülkeleri arasında ekonomik işbirliği, ticaret, ulaşım ve bölgesel konularda işbirliğinin güçlendirilmesi ile diplomatik koordinasyonun artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, taraflar arasında görüş alışverişini artırmak için çok taraflı bir istişare mekanizmasının oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
