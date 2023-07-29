Adnan Oktar Soruşturmasında Tutuklu Şüpheli Etkin Pişmanlık İstiyor

ADNAN Oktar silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Orkun Şimşek etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Savcılığa dilekçe veren Orkun Şimşek örgütün yapılanmasından ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilere Adnan Oktar tarafından baskı uygulandığını anlatırken, örgütün başlıca para kaynağının ise Rusya olduğunu söyledi.

Adnan Oktar ve 14 kişiye verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 12 Nisan 2023 tarihinde onanmıştı. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2018'den bu yana aranan Erol Şimşek ve Orkun Şimşek kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. tutuklanmıştı. Cezaevinde Orkun Şimşek savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe verdi.

ÖRGÜTÜN BAŞLICA PARA KAYNAĞI RUSYA

ÖRGÜT CEZAEVİNDEN CÖZÜLÜYOR

Örgütün güncel yapılanması ile alakalı olarak şu an cezaevinde olan üç önemli ismin daha etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.