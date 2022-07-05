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Adıyaman Milletvekili Aydın, kentte yapımı devam eden yatırımları inceledi

AA - İsmail Kaya - Güncel
Adıyaman Milletvekili Aydın, kentte yapımı devam eden yatırımları inceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentte yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentte yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Aydın ve beraberindeki heyet Kahta-Siverek kara yolu ve Gerger ilçesinde yapılan çalışmaları inceleyip firma yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekili Aydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, inşa edilen Nissibi Köprüsü ile Adıyaman'ı birbirine bağlan yolun 9 kilometre kısalacağını söyledi.

Yol çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Aydın, "Kahta-Siverek kara yolunu birbirine bağlayan ve yapımı devam eden Kahta çayı köprüsü üzerindeyiz. 238 metre üzerinde olan ve otoban standardında olan bir yolun çalışmaları bitmek üzere ve yapımı üstlenen firma yetkililerin bize verdiği bilgilere göre yolun yıl sonuna kadar açılacağı sözünü aldık. Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Nissibi Köprüsü'nü bir gönül köprüsü olarak adlandırıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsünü buraya yaptık. Tıpkı Türkiye gibi, Türkiye şimdi kuzeyden güneye, doğudan batıya bir yandan enerji koridoru, bir yandan her taraf demir ağlar ile örülüyor, öbür taraftan iletişimin sağlandığı dünyanın bir kavşak pozisyonu haline gelmiş." dedi.

Narince Gerger karayolunda incelmede bulunan Aydın, dört koldan çalışmaların devam ettiğini 500 Milyon Türk Lirası ile hayata geçirilecek 36 kilometrelik yolun bitimi ile 45 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini" belirtti.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Milletvekili AK Parti Adıyaman Aydın Güncel Haberler

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