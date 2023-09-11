Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çat Mahallesinde meydana geldi. Gülçin Deniz Soyan yönetimindeki 58 AAH 779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.