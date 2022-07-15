Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mehmet Yıldız Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

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