Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Güncel