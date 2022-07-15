Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Orhan Pehlül - Güncel Mehmet Yıldız Şanlıurfa Adıyaman Güncel Haberler

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