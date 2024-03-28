Adilcevaz'da karla mücadele çalışması devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Adilcevaz İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye bağlı köy yollarının kapanmaması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şefi Mehmet Kızıltoprak, "Adilcevaz'daki vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Her gelen ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.