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Adapazarı'nda silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tuzla Mahallesi'nde dün sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanı sahibinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin zanlılar A.K. ve H.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tuzla Mahallesi'nde dün sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanına gelen motosikletli, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etmiş, yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Tuzla Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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