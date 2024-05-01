Üye Girişi
Haberler

Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve diğer yetkililer de ziyaretlere katıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret eden Işıksu, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Ak Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

Ferizli'de 4 mahalleye daha doğal gaz verilecek

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Bakırlı, Kusca, Nalköy ve Ceylandere mahallelerine doğal gaz verilmesi için başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ata, 4 mahalleye doğal gaz bağlanması için altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Belediyemizin yapması gereken işlerine ekip arkadaşlarımız en yakın zamanda müdahale ediyor. Allah nasip ederse kış sezonu girmeden ev hanımlarının ocaklarını yakmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kusca Mahallesi sakinleri de altyapı çalışmaları öncesi kurban kesti.

Kaynak: AA / Güncel

Mutlu Işıksu Adapazarı Çağlayan AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title