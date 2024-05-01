Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadavutlu, Aşırlar ve Nasuhlar mahallelerini ziyaret eden Işıksu, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Ak Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat mensupları, muhtarlar ve meclis üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

Ferizli'de 4 mahalleye daha doğal gaz verilecek

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Bakırlı, Kusca, Nalköy ve Ceylandere mahallelerine doğal gaz verilmesi için başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ata, 4 mahalleye doğal gaz bağlanması için altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Belediyemizin yapması gereken işlerine ekip arkadaşlarımız en yakın zamanda müdahale ediyor. Allah nasip ederse kış sezonu girmeden ev hanımlarının ocaklarını yakmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kusca Mahallesi sakinleri de altyapı çalışmaları öncesi kurban kesti.