Adana ve Hatay'da su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

Adana ve Hatay'da su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Karataş ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, kentte su ürünleri sektöründe yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Adana'nın geçen yıl 7 bin 600 ton civarında balık üretimi olduğunu belirten Yavuz, "2026 yılı kar yağışıyla, yağmurla gerçekten bereketiyle geldi. Bu anlamda su ürünleri açısından da bereketli bir yıl olduğunu görüyoruz. Bu yıl 4 bin tonu avcılık, 8 bin tonu da yetiştiricilik olmak üzere 12 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Bu, geçen yılın neredeyse iki katına yakın bir rakam. Bu üretimin Adana ekonomisine sağlayacağı kazanç yaklaşık 46,7 milyon dolara ulaşıyor. Bu gerçekten büyük bir rakam." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş da Türkiye'nin su ürünlerinde çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin geçen yıl su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını dile getiren Akbaş, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl su ürünleri üretimimiz 1 milyon ton barajını aştı. Toplam üretim değerleriyle dünyada gerçekten çok iyi bir pozisyona geldik, 15'inci sıradayız. Daha da önemlisi, avcılık üretimimiz bir önceki yıla göre de yüzde 15 arttı. Tabii bu rakamlar Türk balıkçısının üretim gücünü ve denizlerimizin bize sunduğu potansiyeli açıkça ortaya koymaktadır."

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, Karataş Limanı'ndan bir balıkçı teknesiyle denize açıldı.

Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara seslenen Yavuz, sezonun bereketli olmasını diledi.

Törene, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Tarım ve Orman Müdürü Atilla? Bayazıt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar da katıldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, mehteran takımı gösteri sundu.

Vali Mustafa Masatlı, denizin kent için önemli bir geçim ve üretim kaynağı olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin kıyılar, limanlar ve balıkçı barınaklarında ağır hasara yol açtığını ifade eden Masatlı, devletin kurumlarıyla bölgenin yeniden ihyası için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Masatlı, denizlerin korunmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığının altını çizerek, "Av yasaklarının temelinde de bu anlayış yatmaktadır. Balıklarımızın özellikle üreme ve gelişme dönemlerinin korunması, denizlerimizdeki ekolojik dengenin devamı ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması sürdürülebilir balıkçılığın vazgeçilmez şartıdır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üz de yeni sezonun balıkçılar için yeni umut ve hedeflerin başlangıcı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe önemli bir üretim ve ihracat kapasitesine ulaştığının altını çizen Üz, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 37 bin tonla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim seviyesi gerçekleştirildi. Türk su ürünleri yaklaşık 100 ülkeye ihraç edilmekte, sektörümüz ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle balıkçılar tekneleriyle denize açıldı.

Kaynak: AA