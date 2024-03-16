Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hacıbeyli Mahallesi'nde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbeyli Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.