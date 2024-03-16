Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıbeyli Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.