Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, resepsiyonda davetlileri karşıladı ve yaptığı konuşmada kurtuluş mücadelesinin Adana için kutsal olduğunu vurguladı. Resepsiyona Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve davetliler de katıldı.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir otelde verilen resepsiyonda davetlileri karşıladı.
Karalar, programda yaptığı konuşmada, kurtuluş için verilen mücadelenin Adana için kutsal olduğunu söyledi.
Adana'nın kurtuluş yılının özgürlük ve bağımsızlık ifadesi olduğunu belirten Karalar, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve ulusal kurtuluş mücadelemizde canlarını veren şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.
Resepsiyona, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve davetliler katıldı.