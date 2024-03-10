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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Adana'da çok sayıda kişi Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Mersin'de Muğdat Camisi'nde vaaz verildi. Hatay'da 500 Konutlar Camisi'nde vatandaşlar saf tutarak namaz kıldı. Osmaniye'de ise tarihi Ala Cami'nde dua edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

Mersin

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremlerin ardından onarılarak ibadete açılan 500 Konutlar Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Mersin Hatay Adana Cami Güncel Haberler

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