Adana haber! Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana haberi: Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen kamyonu takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan araçtaki incelemede plastik depolarda 14 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel