Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı

Adana Valiliğince ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı.

Valilik ile Adana Kız Lisesi Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan müzede, binanın lise olarak eğitim verdiği dönemde kullanılan araç gereçler ile o döneme ait fotoğraflar yer aldı.

Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, açılış programında, anıları yaşatarak geçmişle gelecek arasında köprü kurmak istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Yakıcı ve davetliler, sergilenen eserleri inceledi.