Adanalılar yılbaşında hindi değil, tavuk dolması tercih ediyor
Adana restoranları yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Derviş Göçmen, Adanalıların genellikle hindi yerine tavuk dolması tercih ettiğini belirtti. Dört kişilik bir ailenin yılbaşı sofrası restoranlarda ortalama 5 bin TL maliyetle hazırlanıyor.

YILBAŞINA sayılı günler kalırken, Adana'daki restoranlarda da hazırlıklar tamamlandı. Bu özel gecede Adanalılar, yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi haline gelen hindi yerine tavuk dolmasını tercih ediyor. Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED) Başkanı Derviş Göçmen, "Adana'da hindi yerine genellikle tavuk tercih ediliyor. Hindi eti biraz sert olduğundan bu bölgede pek tercih edilmiyor. Bu lezzet için restoranlarda 4 kişilik bir ailenin yılbaşı sofrası maliyeti ise ortalama 5 bin TL'yi buluyor" dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala kebabı ve yöresel yemekleriyle öne çıkan Adana'da bu özel günü dışarıda geçirmek isteyenler için restoranlarda da hazırlıklar tamamlandı. Kentte 45 yıldır aşçılık yapan AKAPAFED Başkanı Derviş Göçmen, Adanalıların yılbaşı sofrasında tercih ettiği lezzeti, tarifini ve maliyetini paylaştı.

'HİNDİ ADANALILARIN DAMAK TADINA UYMUYOR'

Hindinin yılbaşı sofrası için bir simge haline geldiğini ancak bölge halkının damak tadına uymadığını belirten Derviş Göçmen, "Hindi eti biraz sert olduğundan çok tercih edilmiyor. Yılbaşında da bu bölgede genellikle hindi değil tavuk dolması tercih ediliyor. Tavuk fırına verildiğinde baharatlı pilavıyla birlikte çok daha lezzetli oluyor. Yoğurtlu mezeler, közlenmiş biber ve salata da bu lezzete yakışıyor ve menüyü tamamlıyor" diye konuştu.

45 YILLIK AŞÇIDAN TAVUK DOLMASI TARİFİ

Tavuk dolmasının tarifini de paylaşan Göçmen, "Tüm tavuğu öncelikle belirli bir süre haşlıyoruz. Daha sonra sosluyoruz ve fırına sürüyoruz. Sebzelerini ayrı haşlayıp, fırından çıkardığımız kızarmış tavuk ile birleştiriyoruz. Baharatlı ve kuş üzümlü pilavımızı tabağa alıp üzerine tavuk ve sebzelerimizi ilave ediyoruz. Kestane ile de süsleyerek servise hazır hale getiriyoruz" dedi.

RESTORANDA 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN YILBAŞI SOFRASI MALİYETİ

Bu lezzeti restoranda yemek isteyenler için maliyeti de paylaşan Göçmen, şöyle devam etti:

"Yılbaşı gecesini insanlar artık evinde değil restoranlarda geçiriyor. Yılbaşı gecesi bu menüyü restoranda yemek isteyen 4 kişilik bir aile için maliyet ise içecek, mezeler ve salata dahil ortalama 5 bin TL'yi buluyor. Evde yapmak isteyenler için de 3 bin TL'ye yakın masraf gider. Eskiden bu yemekler evde de kolaylıkla yapılırdı. Ancak insanlar artık restoranlara yöneldi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

title