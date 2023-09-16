Adana'da yapılan operasyonda sahte içki ve cinsel emtia ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi yapılan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 bin 270 litre sahte içki, 230 litre etil alkol, 232 içki kiti ve 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi.

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretimi yapıldığı ve gümrük kaçağı içki bulunduğu belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.