Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonda O.S, A.E, A.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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