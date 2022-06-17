Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde, 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Operasyonda O.S, A.E, A.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı. AA / Eren Bozkurt - Güncel Adana Güncel Haberler

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