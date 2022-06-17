Adana'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde, 282 kök Hint keneviri, 2 kilo 400 gram esrar ve 120 litre sahte içki ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Operasyonda O.S, A.E, A.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel