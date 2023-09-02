Adana'da "Tufanbeyli 2. Kuru Fasulye Festivali" başladı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kuru Fasulye festivali başladı.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, meclis üyeleriyle Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen festival alanını ziyaret etti.

Bu sene ikincisi düzenlenen festival için iddialı olduklarını belirten Ergü, ilçede lezzetli fasulyenin hasadının da başladığını söyledi.