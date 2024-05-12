Adana'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobil ile otobüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.