Adana'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobil ile otobüse çarptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otomobil ile otobüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.