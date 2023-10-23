Adana'da Torbacılara Operasyon: 2 Tutuklama

Adana'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 789,28 gram esrar, bin 37 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Tutuklama kararı çıkan 2 şüpheli diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da narkotik polisleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalarken şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk arasında torbacı diye bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun düğmesine bastı. Burhan K., Çağatay Onur D., Ayhan K., Orhan K. ve Muhammed Yusuf K'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey, Mıdık ve Akkapı Mahallerinde uyuşturucu ticareti yaptığı narkotik polisleri tarafından tespit edildi.

Polisler söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yaptı, baskında şüphelilerin hepsi yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan arama çalışmalarında 89,28 gram esrar, bin 37 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan K. ile Çağatay Onur D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA