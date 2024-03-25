Adana'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki havalimanı kavşağı yakınında meydana gelen kazada, 01 APG 479 plakalı motosikletin sürücüsü 34 TZ 8478 plakalı tırın altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.