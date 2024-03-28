Üye Girişi
Haberler

Adana'da Sinem Apartmanı Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, Sinem Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu müteahhit Ekrem Naci Sönmez ve tutuksuz Hüseyin Zati Yıldırım ile ortağı avukat Ömer Faruk Gerger ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Belma Çıngıloğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Ekrem Naci Sönmez ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin Zati Yıldırım, Ömer Faruk Gerger ve Belma Çıngıloğlu ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada beyanı alınan müşteki M.Ö. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Deprem sonrası enkaza ait molozların kaldırılması işlemlerinden sonra beni emniyetten aradılar. Depremde hayatını kaybeden kardeşime ait emanetleri almak için enkaz molozlarının bulunduğu Rüzgarlı Tepe mevkisine gittim. 3 kişilik aileden sadece bir poşete sığacak eşya kalmıştı. Bu durum olayın vahametini göstermek için zaten yeterlidir. Sanıklar sorumluluktan kaçmaktadır. Sanıklardan Ömer Faruk Gerger önceki celsede hukukçu olduğunu ve inşaat işlerinden anlamadığını söylemiştir. Halbuki inşaatı devralırken en azından bir inşaat mühendisine denetim yaptırabilirdi. Sanıklardan şikayetçiyim."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ekrem Naci Sönmez, bahse konu binayı 3. katında inşaat halindeyken Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı Ömer Faruk Gerger'e noter huzurunda devrettiğini öne sürerek, "Önceki celsede yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Sağlık sorunlarım mevcuttur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da olay yerinde keşif icrasıyla durum tespiti yapıldıktan sonra dosyayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelecek bilirkişi raporunun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelecek olan bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

11 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında müteahhitler Ekrem Naci Sönmez ve Hüseyin Zati Yıldırım ile Yıldırım'ın ortağı avukat Ömer Faruk Gerger, 15 Şubat 2023'te tutuklanmış, Gerger, 29 Mart 2023'te yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sanık Hüseyin Zati Yıldırım da ara celsede yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Naci Sönmez Deprem Adana Deprem Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri CANLI izle! 28 Mart İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Talip Aşık kimdir? Zafer Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Talip Aşık kaç yaşında, nereli? Cemil Kurt kimdir? CHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Kaç yaşında, nereli? Tahsin Akdeniz kimdir? CHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Tahsin Akdeniz Kaç yaşında, nereli? Mehmet Kavallı kimdir? Zafer Partisi Hatay- Erzin Belediye Başkan adayı Mehmet Kavallı kaç yaşında, nereli? Kazım Yalçın kimdir? Zafer Partisi Hatay- Dörtyol Belediye Başkan adayı Kazım Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhittin Tamer Özdemir kimdir? Zafer Partisi Hatay- Belen Belediye Başkan adayı Muhittin Tamer Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Burak Gürbüz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Mehmet Burak Gürbüz kaç yaşında, nereli? Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title