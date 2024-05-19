Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından nehre giren bir gencin kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından nehre giren bir gencin kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler, kimliği henüz öğrenilemeyen gencin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaları gencin yakınları da takip ediyor.