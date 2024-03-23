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Adana'da Polisler Okullar Arası Voleybol Turnuvası Ödülleri

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Adana'da polisler, okullar arası voleybol turnuvasında ilk 3'e giren takımın oyuncularını Çanakkale ve Bursa gezileriyle ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayallerimiz Renkleniyor Projesi" kapsamında 20-30 Kasım'da düzenlenen liseler arası voleybol turnuvasında ilk 3'e giren Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seyhan İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'nden 30 kız öğrenci için gezi düzenlendi.

Bu kapsamda öğrenciler Çanakkale ve Bursa'ya götürülerek kentlerin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gezi programının ardından Adana'ya dönen öğrenciler Adnan Menderes Spor Salonu'nda polislerle yeniden bir araya geldi.

Polisler, burada öğrencilerle voleybol oynayıp daha sonra çalınan müzikler eşliğinde eğlendi.

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ecrin Nur Turgut (14), ortaokulda ilk olarak voleybola adım attığını lisede de polisler sayesinde bu alandaki çalışmalarını sürdürerek bir amatör voleybol takımının kadrosuna katıldığını ifade etti.

Turnuvada ikincilik elde ettiklerini belirten Turgut, "Başta böyle bir başarıya ulaşacağımızı beklemiyorduk. Zorlayıcı bir maç olacağını düşünüyorduk. Oynadığımızda ise gücümüzü fark edip her gün çalışmalarımıza devam ederek böyle bir başarıya imza attık. Bizlere destek olan polislere teşekkür ediyorum." dedi.

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Cemre Dila Polat (16), Adana Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı proje sayesinde ilk defa parkede maça çıktığını belirterek bunun için polislere teşekkür etti.

Kız çocuklarının kişisel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması, kötü alışkanlık, terör ve suç örgütlerine karşı korunması, onların bir spor dalında lisans edindirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle 80 öğrencinin turnuvaya katılımı sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Voleybol Adana Bursa Eğitim Güncel Haberler

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